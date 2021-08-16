Адвокати і прокурори просили взяти Миколу Чауса під варту.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-судді Миколи Чауса.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Чауса Ростислав Кравець.

За його словами, колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання як захисників Чауса, так і прокурорів, які просили взяти Чауса під варту. Таким чином, він продовжує знаходитись під домашнім арештом.

Кравець додав, що якихось подробиць цього рішення не буде, оскільки суд відбувався у закритому режимі і тому повний текст ухвали, який буде оприлюднено 17 серпня, також буде не доступний для загалу.

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Автор: Дмитро Хилюк