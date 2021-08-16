Микола Чаус продовжує знаходитись під домашнім арештом / фото УНІАН, Владислав Мусієнко
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-судді Миколи Чауса.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Чауса Ростислав Кравець.
За його словами, колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання як захисників Чауса, так і прокурорів, які просили взяти Чауса під варту. Таким чином, він продовжує знаходитись під домашнім арештом.
Кравець додав, що якихось подробиць цього рішення не буде, оскільки суд відбувався у закритому режимі і тому повний текст ухвали, який буде оприлюднено 17 серпня, також буде не доступний для загалу.
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Затримання екс-судді Чауса
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.
- Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук.
- Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові. Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.
- 28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.
- 5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.
- 17 травня телеграм канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.
- 19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.
- Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.
- 31 липня 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби. Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".
- Водночас ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими. Своєю чергою НАБУ наполягала на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.
- 4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діятиме упродовж 60 діб.