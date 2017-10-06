Молдова відмовила судді-"баночнику" Чаусу в політичному притулку

Молдова відмовилася надавати біглому українському судді Миколі Чаусу політичний притулок.

Про це повідомив радник президента Молдови з юридичних питань Максим Лебединський, пише deschide.md.

За його словами, відповідне рішення прийняла комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса при одержанні неправомірної вигоди (хабара) в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді й притягнення його до кримінальної відповідальності.

Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. З 12 вересня суддя оголошений в національний розшук, з 11 листопада - у міжнародний розшук. 28 лютого суддю Чауса затримали в Молдові.

1 березня у прес-центрі Національного антикорупційного бюро України повідомили, що детективи НАБУ готують документи для екстрадиції Чауса. Після отримання від Молдови офіційної інформації про затримання Чауса НАБУ матиме змогу у 10-денний термін направити клопотання про екстрадицію судді до Генеральної прокуратури України як уповноваженого державного органу в цих питаннях. Далі генпрокурор має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну. При цьому в НАБУ зауважили, що остаточне рішення щодо екстрадиції Чауса ухвалюватиме суд Республіки Молдова.