Апеляційну скаргу на рішення можна подати протягом 5 днів.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував екс-президента Віктора Януковича у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя ВАКС прийняла сьогодні.

"Клопотання ... детектива НАБУ ... задовольнити. Обрати щодо Януковича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки Януковича Віктора Федоровича .... розглянути з його участю питання про застосування запобіжного заходу або його зміну ... ",- зазначила суддя.

Апеляційну скаргу на рішення можна подати протягом 5 днів.

Читайте такожРазумков розповів про стосунки із ЗеленськимЯк повідомляв УНІАН, 28 липня НАБУ і САП звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою екс-президенту Віктору Януковичу і його синові Олександру Януковичу.

Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Заволодіння Януковичами "Межигір'я"

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Дії екс-президента кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина — за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

У січні 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила САП у заочному утриманні під вартою Януковича.

Майно державної резиденції "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010-го по 2014 рік проживав Янукович, було заарештовано судом у липні 2015 року. На початку липня 2018 року суд передав "Межигір'я" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Автор: Антоніна Доломанжи