Оскільки екс-президент переховується на території держави-агресора, таке рішення надає право стороні обвинувачення проводити досудове розслідування за відсутності Януковича.

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича. Справа йде про кримінальне провадження за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 року на Майдані у Києві.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Оскільки екс-президент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора - Російської Федерації, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній глава держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовував наявні повноваження президента та діяв у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

Читайте такожЧехія запропонувала захист білоруській легкоатлетці, яку намагалися вивезти до МінськаНе пізніше 18 лютого 2014 року він організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

"Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам. Підозрюваному інкримінується організація у складі злочинного угруповання, до якого входили екс-керівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ілля Кива висловив жаль про те, що його разом з активістами Євромайдану екс-президент-втікач Віктор Янукович не давив важкою технікою.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко