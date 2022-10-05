Відповідне рішення ухвалене на підставі інформації Служби безпеки України.

Голова Верховного судуУкраїни Всеволод Князєв відрахував зі штату ВСУ суддю з російським паспортом Богдана Львова.

Як повідомляє прес-служба Верховного суду в Telegram, Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

"За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів" має голова суду. Зокрема, відповідно до положень Основного закону та профільного закону про судоустрій голова Верховного суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 5 жовтня Богдана Львова зі штату ВСУ на підставі інформації Служби безпеки України, у якій підтверджено наявність у Львова громадянства РФ за даними російських реєстрів", - йдеться у повідомленні.

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Князєв наголосив, що прийняв непросте рішення.

"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного суду та всіх його суддів", - сказав він.

За словами Князєва, "хоча Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду, спричиняють недовіру суспільства до його рішень, чого ніколи не повинно статися".

Богдан Львов - російський паспорт в українського судді

Напередодні суддям Касаційного господарського суду у складі Верховного суду забракло голосів для звільнення Богдана Львова.

Для цього потрібно було 22 голоси, а за звільнення проголосував всього 21 суддя.

Про російський паспорт у судді писали як журналісти проекту "Схеми", так і підтверджували в СБУ.

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