Російського олігарха підозрюють у порушенні санкцій.

Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски. Олігарх вимагав зняти з нього санкції.

Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що рішення прийняли через кілька днів після того, як прокуратура США звинуватила Дерипаску в порушенні санкцій, введених в 2018 році через зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Обмеження ввів у 2014 році тодішній президент США Барак Обама у відповідь на анексію Росією українського півострова Крим. За словами адвоката російського мільярдера, санкції були незаконними, а рішення апеляційного та окружного судів могли дати президенту США занадто велику владу.

Сам же Дерипаска заявив, що управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США перевищило свої повноваження, тому що ввело санкції, не пов'язані з надзвичайним станом в країні, як це зазначено в законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У петиції адвокат Дерипаски зазначено, що "будь-яке порушення цієї ретельно розробленої законодавчої схеми загрожує зняттям обмежень з виконавчої влади".

Крім того, Дерипаска нагадав про прес-реліз OFAC, в якому говорилося, що санкції були введені "у відповідь на зловмисну діяльність Росії в усьому світі". Його адвокат стверджував, що президент "не оголошував надзвичайний стан в країні у зв'язку з "глобальною шкідливою діяльністю" Росії".

У свою чергу федеральний апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що заява в прес-релізі не суперечить і не спростовує "конкретні причини, які OFAC приводило в своїх записках для введення санкцій щодо Дерипаски". Судді не просили уряд надати відповідь, даючи зрозуміти, що вони не розглядають всерйоз апеляцію Дерипаски.

Санкції проти Дерипаски - що відомо

Оліграх Олег Дерипаска і контрольовані ним компанії, в тому числі виробник алюмінію "Русал"l І EN+ Group, АА також десятки російських громадян і компаній потрапили під санкції США в 2018 році за те, що вони сприяли "глобальним зловмисним діям", включаючи вторгнення в Крим в 2014 році.

Мільярдер звернувся до суду, щоб зняти санкції, але його позов був відхилений федеральним суддею в 2021 році. Пізніше він програв і апеляцію. Проте Вашингтон зняв санкції з двох його основних компаній: алюмінієвого гіганта "Русал" і групи "En+ Group", в яку він входить.

Крім того, Дерипаска заявив після промови президента США Джо Байдена у Варшаві, що світ готується до ідеологічної мобілізації та затяжної війни.

26 квітня стало відомо, що ФБР вилучило багато предметів розкоші з двох особняків Дерипаски в США. До рук правоохоронців потрапили півдюжини творів образотворчого мистецтва, сонцезахисні окуляри, похідні черевики, домашнє начиння, фінансові звіти, телефонні рахунки та інші документи, а також картина Дієго Рів'єри і пару взуття Prada.

У свою чергу ДБР зупинило поставки в РФ підприємством Дерипаски компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні.

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