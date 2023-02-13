Президент України закликав американців підтримати справедливу боротьбу.

Звернення президента України Володимира Зеленського прозвучало перед початком матчу Супербоул-2023 на стадіоні Стейт Фарм в американському Глендейлі. Глава Української держави закликав американців підтримати справедливу боротьбу.

"Вперше на одній з найважливіших і найпопулярніших для американців подій прозвучали слова нашого президента Володимира Зеленського із закликом до американців підтримувати нашу справедливу боротьбу", — повідомила посол України в США Оксана Маркарова в Facebook.

За її словами, також відзначили гравців Української ліги американського футболу, які захищають нашу країну від російських окупантів.

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Після зверненням Зеленського на поле вийшли представники ULAF Юрій Гундич, Роман Богуславський, Денис Полубінський та Афлі Вільямс.

Супербоул - що відомо про найпопулярніший спортивний захід США

Супербоул - це назва фінальної гри в американському футболі за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. Гра і супутнє їй святкування протягом багатьох років Super Bowl Sunday де-факто стали національним святом в США.

Як правило, Супербоул стає найяскравішою подією з феєричним шоу. Так, на Супербоул-2022 перед матчем публіку розігрівала провокаційна Майлі Сайрус. Співачка виконала кілька пісень, у тому числі два дуети з рок-легендами Біллі Айдолом і Джоан Джетт.

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