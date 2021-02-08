Головною зіркою шоу Супербоул 2021 став співак The Weeknd, який виконав у перерві матчу одразу 9 пісень.

Фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) Сполучених Штатів Америки під назвою Супербоул (Super Bowl) сміливо можна назвати головною спортивною подією країни.

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І якщо спортивна складова цієї події не так сильно хвилює жителів інших країн світу, то навколоспортивна частина притягує до екранів навіть тих, кому американський футбол абсолютно байдужий. А все тому, що перед матчем і в перерві численну публіку прямо на стадіоні розважають зірки першої величини. Цього року це завдання випало The Weeknd і Майлі Сайрус.

Провокаційна Майлі Сайрус розігрівала публіку перед матчем. Співачка виконала кілька пісень, у тому числі два дуети з рок-легендами Біллі Айдолом і Джоан Джетт, що з'явилися на її сьомому студійному альбомі Plastic Hearts (2020).

Ну а головною зіркою Супербоул 2021 став співак The Weeknd, який виконав у перерві між таймами матчу одразу 9 пісень, завершивши шоу своїм хітом-рекордсменом Blinding Lights.

Команда The Weeknd зуміла поставити грандіозне шоу, використавши образи з кліпів музиканта на треки з його останнього альбому After Hours (2020).

Крім того, Супербоул, що вважається одним з найдорожчих шоу на планеті, відоме своїми рекламними роликами за участю суперзірок, які показують на великих екранах в перервах між таймами. Зокрема, цього року до цієї частини шоу доклали руку знаменитий режисер Девід Фінчер («Бійцівський клуб», «Соціальна мережа», «Манк»), під Супербоул зняв рекламу пива.

Також в інших рекламних роликах засвітилися Тімоті Шаламе, Вайнона Райдер, Меттью Макконахі, Дрейк та інші.

Хто ж здобув перемогу у фіналі Супербоул 7 лютого, Ви зможете дізнатися за посиланням.

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Автор: Марина Григоренко