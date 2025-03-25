Зеленський про сварку з Трампом у Білому домі: Я захищав гідність України

Українці "дуже емоційні, коли йдеться про їхню гідність, свободу і демократію", пояснив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захищав честь України, коли сперечався з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого місяця.

"Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь супердержавою… Коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наш народ повстає і об’єднується… У тій розмові я захищав гідність України", - сказав Зеленський в інтерв'ю журналу Time.

Президент наголосив, що українці "дуже емоційні, коли йдеться про їхню гідність, свободу і демократію".

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Сварка в Овальному кабінеті - це потрібно знати

Візит Зеленського до Білого дому став історичним дипломатичним провалом, оскільки на саміті з високими ставками Трамп і Венс публічно дорікнули йому, що він "недостатньо вдячний" за підтримку США, "не має сильних карт" і "грає з Третьою світовою війною".

На зустрічі Зеленський відповів, що прийшов не грати в карти — і сказав, що лише дипломатія Путіна не припинить війну.

Пізніше Трамп визнав, що суперечка була тактикою тиску на Україну, щоб вона "вчинила правильно", погодившись на припинення вогню. "Ви повинні побачити короткий огляд Овального кабінету, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо добитися припинення вогню, а потім мирної угоди", - сказав Трамп.

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