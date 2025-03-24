Російський сигнал американцям полягав у тому, що українці нібито не хочуть припиняти війну, каже український президент.

Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню Time.

Український лідер, зокрема, прокоментував вихід ЗСУ з Курщини, зазначивши, що він не пов’язаний із призупиненням військової допомоги США.

"Це не пов’язано. Не зрозумійте мене неправильно. Бойовий стан завжди залежить від того, чи підтримують вас ваші партнери. Але я б не сказав, що замороження (допомоги, - ред.) вплинуло на операцію на Курщині", - цитує видання Зеленського.

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Президент вкотре спростував твердження російського диктатора Володимира Путіна про те, що тисячі українських військових оточені на Курщині, назвавши це "брехнею". Однак, на його думку, така російська дезінформація вплинула на офіційних осіб США.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому… Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", - пояснив президент України.

Крім того, Зеленський пояснив, чому зріс його рейтинг після сварки із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого. Журналіст запитав його, чи не ризикував український лідер, адже українці могли після цього звинуватити його у дипломатичній невдачі.

"Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь супердержавою… Коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наш народ повстає і об’єднується… У тій розмові я захищав гідність України", - пояснив президент.

Зеленського запитали і про те, як він ставиться до ймовірного повернення Росії у G7, на що він сказав, що у такому разі ізоляцію Путіна буде скасовано.

"Це великий компроміс. Уявіть собі звільнення Гітлера з політичної ізоляції", - зазначив український президент.

Він припустив, що все ж Трампу вдасться "витиснути" з росіян поступки, бо він, "схоже, єдиний, кого боїться Путін". Також Зеленський сподівається, що Трамп зрозуміє, що Путін насправді слабший, ніж здається, що йому не можна довіряти, і що перемога Росії у цій війні буде не тільки катастрофою для України, пише видання.

За його словами, це було б втратою для всього Заходу, а особливо для США та їх нинішніх лідерів. Зеленський каже, що Трамп і його команда не змирилися б із цим.

"У них є власні амбіції. Вони бачать свою роль в історії… Ось чому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, я не вірю", - висловився президент.

Також він повідомив, що під час одного з телефонних дзвінків запропонував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу переглянути своє рішення не відвідувати Україну під час війни. За його словами, віце-президент не відповів.

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