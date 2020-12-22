Вчора Юлія Ковалів заявила, що залишає посаду заступника керівника Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Ковалів з посади заступника керівника Офісу глави держави та призначив на цю посаду Юлію Свириденко.

Тексти відповідних указів від 22 грудня розміщені на сайті президента.

Звільнення Юлії Ковалів

Вчора, 21 грудня, Ковалів заявила, що залишає посаду заступника керівника Офісу президента, яку обіймала з 20 вересня 2019 року.

Вона нагадала, що за час перебування на посаді заступника керівника ОП мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей.

В ОП зазначили, що Ковалів йде із займаної посади за власним бажанням.

Юлія Свириденко: що про неї відомо

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові.

У 2018 році була виконувачем обов'язків голови Чернігівської облдержадміністрації.

Пізніше була призначена заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. З 22 липня 2020 року обіймала посаду першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Автор: Костянтин Гончаров