В ОП підкреслили, що вона залишається в команді президента.

Юлія Ковалів іде з посади заступника глави Офісу президента України.

Про це ввечері в неділю повідомила прес-служба ОП.

Ковалів зазначила, що за півтора року роботи "мала великий виклик і водночас велике задоволення допомагати у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі".

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У прес-службі ОП, передаючи реакцію Володимира Зеленського на відставку, стверджують, що він відзначив важливу роль Ковалів у своїй команді.

"За словами глави держави, вона зробила вагомий внесок в економічний розвиток України. Так, за її участю були напрацьовані заходи з підтримки людей і бізнесу на період посилення карантинних обмежень, ухвалена низка важливих законів та налагоджена тісна співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ. ", - йдеться у повідомленні.

Окремо в ОП відзначили, шо Ковалів залишається в команді Зеленського.

На посаду в ОП її було призначено у вересні 2019 року.

Раніше сьогодні Кабмін призначив Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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Автор: Юрій Годован