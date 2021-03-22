Тимчасовий виконувач обов'язків мера Харкова згадав події 2014 року і ситуацію в місті тих часів.

Ігор Терехов, тимчасовий виконувач обов'язків мера Харкова, вважає, що Харків в 2014 році був за крок від того, що сталося в Донецьку і Луганську.

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"Тоді ми може чогось не розуміли, але ситуація була серйозна. Дивом, завдяки зусиллям і мудрості Кернеса, який тоді прийняв ситуацію, і завдяки мудрості людей, які не перейшли тонку межу, сьогодні в Харкові немає "ХНР", - заявив він в інтерв'ю Бабелю.

Розмірковуючи про причини такої загрози, Ігор Терехов підкреслив, що Харків - це українське місто, де у величезної кількості людей є родичі прилеглих областях Росії.

"До Бєлгорода 45 кілометрів, до Росії - 25. Зрозуміло, що економіка Харкова ще при СРСР була інтегрована в економіку РФ, ми випускали напівпродукти, які збиралися в комплект вже в Російській Федерації. У побуті ми всі говоримо російською мовою, мало хто говорить українською. Я ніколи не забуду облдержадміністрацію, біля якої вишикувалися низки машин, і людей з російськими прапорами. Це були українські машини, українські студенти, наші діти, але вони кричали і махали російськими прапорами. Тільки іскру висічи, а далі зупинити дуже складно. Чому тут була така кількість людей, які хотіли зробити «ХНР», це питання не до нас — є правоохоронні органи, є прикордонники», - заявив Терехов.

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Автор: Григорій Бондар