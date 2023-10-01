Наразі йдеться про наявність близько 1,6 млрд. дол. США на оборонку для України та 1,23 млрд. дол. США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

Ухвалення тимчасового бюджету США, в якому немає нових витрат на підтримку України, не вплине на вже узгоджену раніше допомогу. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше", - наголосив Ніколенко.

Як зазначив речник МЗС, зараз це близько 1,6 млрд. дол. на оборонку та 1,23 млрд. дол. прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

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"Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України", - переконаний дипломат.

Водночас, зараз українська влада активно працює із американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", - відзначив Ніколенко.

Тимчасовий бюджет в США

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх тижнів у США загострилася внутрішньополітична криза на тлі фактичного початку передвиборчої президентської кампанії. Через позицію частини республіканців, які виступають за різке скорочення видатків бюджету, зокрема і на допомогу Україні, Конгрес не зміг вчасно ухвалити державний бюджет на наступний фінансовий рік, що стартує 1 жовтня.

Через це країні загрожував так званий "шатдаун" - різке скорочення бюджетних видатків і фактична зупинка роботи частини державного апарату. Подібні ситуації для США є умовною нормою і трапляються раз на кілька років. Цього разу, аби уникнуи шатдауну, у Конгресі домовилися ухвалити тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому передбачено лише найнеобхідніші видатки.

Повноцінний бюджет, куди має увійти фінансування допомоги Україні, мають ухвалити за ці 45 днів, або загроза шатдауну повториться.

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