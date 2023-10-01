Президент США Джо Байден пообіцяв, що американська підтримка України "за жодних обставин не буде перервана".

Сполучені Штати Америки затвердили тимчасовий бюджет, який дозволить уряду працювати ще 45 днів. Бюджет включає фінансування стихійних лих, але не включає допомогу Україні.

Як повідомляє CNN, у Конгресі за прийняття законопроекту "за" проголосували 335 представників проти 91, після чого він був направлений у Сенат, де був прийнятий 88 голосами проти 9. Далі законопроект був направлений на підписання у Білий дім, де його підписав президент США Джо Байден.

"Короткостроковий захід фінансування не включає нову допомогу для України в її боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії", - зазначають у CNN.

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Водночас у своїй заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, Байден пообіцяв, що підтримка України не буде перервана.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - заявив Байден.

Міністр оборони США Ллойд Остін також привітав ухвалення Конгресом проміжного законопроекту щодо запобігання припинення роботи уряду, але водночас закликав збільшити фінансування України.

"Я вітаю дії Конгресу сьогодні ввечері, щоб запобігти непотрібному та деструктивному припиненню роботи уряду, яке мало б глибокий вплив на життя наших військових і цивільних осіб, які щодня працюють і жертвують, щоб захистити цю країну. Але я також закликаю Конгрес виконати зобов’язання Америки щодо надання терміново необхідної допомоги народу України, який бореться за захист своєї країни від сил тиранії. Америка повинна дотримуватися свого слова і продовжувати лідирувати", – сказав Остін.

Ризик "шатдауну" у США

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не прийнятий новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур зараз працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Раніше повідомлялося, що можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

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