Заяву міністра розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

До парламенту України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України "за власною ініціативою".

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook. "Прошу звільнити мене з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою відповідно до пункту 4 частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", - йдеться в заяві Ткаченка.

Стефанчук повідомив, що ця заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

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Відставка Ткаченка

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути кандидатів на посаду міністра культури та інформполітики, зазначивши, що на низку проектів варто знаходити позабюджетні кошти, оскільки під час війни у держави є інші пріоритети.

В цей же вечір Ткаченко подав Шмигалю заяву про відставку. Він пояснив це рішення "хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни". За його словами, і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Ткаченко вже писав заяву про відставку, але тоді в Раді не було її зареєстровано і питання не розглядалося.

В парламенті деякі фракції, зокрема, "Європейська солідарність", заявили, що перед розглядом питання про відставку, хочуть заслухати звіт Ткаченка про його роботу на посаді міністра.

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