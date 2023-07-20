Зеленський наголосив, що під час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

Президент Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка після рішення позбутися радянського герба на щиті Батьківщина-Мати. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості. Бюджетні видатки", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що під час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

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"Очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував голові уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - наголосив Зеленський.

Окремо він звернувся до всієї місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно.

"Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога", - заявив глава держави.

Останні рішення Мінкульту - деталі

Раніше стало відомо, що до дня Незалежності України Батьківщина-Мати позбудеться радянського герба на щиті та отримає український тризуб. Початок фінальних робіт анонсували в Міністерстві культури. Вартість проекту – 28 мільйонів гривень.

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

19 липня в МКІП заявили, що під час війни виробництво актуального українського аудіовізуального контенту різних жанрів – це питання національної інформаційної та культурної безпеки. "Україна повинна запропонувати глядачеві вітчизняні якісні серіали та фільми для широкої аудиторії, в іншому випадку масовий глядач знайде їм заміну на діджитал-майданчиках – і це буде, переважно, російський продукт. Це важливий крок не тільки для збереження національної галузі, розвитку культури, а і для захисту інформаційної та культурної безпеки країни.

Окрім того, відродження національного кіносеріального виробництва – це підтримка великої індустрії, в якій задіяні тисячі людей: акторів, режисерів, операторів, сценаристів, гримерів, стилістів, звукорежисерів, продюсерів і т.п. У бюджеті на 2023 рік були передбачені кошти на підтримку цього напряму. У травні-червні відбувся мистецький конкурс, організатором якого стало ДП МПІУ. Станом на 19 липня ДП "МПІУ" було укладено 17 договорів з переможцями конкурсу за загальну суму понад 150 млн грн", - йшлося у повідомленні.