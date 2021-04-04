Реалізацію та моніторинг ефективності обмежувальних заходів зобов'язані забезпечити Кабмін, СБУ та Нацбанк.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 квітня про застосування санкцій до так званих топ-10 контрабандистів.

Читайте такожЗ'явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО (документ)Про це повідомляє прес-служба президента.

Цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки до десяти фізичних осіб.

Зазначається, що Кабінет міністрів разом з СБУ і Національним банком повинні забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності зазначених обмежувальних заходів.

Міністерство закордонних справ має проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Санкції проти контрабандистів: що відомо

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни.

Розповідаючи про рішення РНБО, президент зазначав, що вперше в історії України вводяться персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

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Автор: Катерина Шварц