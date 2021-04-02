Рада нацбезпеки та оборони також відсторонила десятки працівників митниці, крім того, готуються зміни до законодавства, згідно з якими відбудеться криміналізація недостовірного митного декларування.

Рада національної безпеки та оборони України на сьогоднішньому засіданні застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни.

Читайте такожЗавтра РНБО збереться на нове засідання - ЗМІПро це під час свого виступу заявив президент Володимир Зеленський.

«Це (контрабанда – УНІАН) – економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні вперше в історії України впроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи, майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ-десяткою української контрабанди», – сказав він.

За його словами, РНБО й надалі застосовуватиме санкції до причетних до контрабанди.

«Сьогодні перша десятка, але точно не остання», - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що на засіданні Рада нацбезпеки та оборони відсторонила десятки працівників митниці, крім того, готуються зміни до законодавства, згідно з якими відбудеться криміналізація недостовірного митного декларування.

Контрабанда в Україні: подробиці

За даними експертів Українського інституту майбутнього, обсяги контрабанди в Україні оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів щорічно, у зв'язку з чим державна політика повинна бути спрямована на розвиток прикордонної торгівлі і стимулювати виведення контрабандних потоків з тіні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц