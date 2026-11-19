Президент розповів про підхід американського лідера до РФ.

Президент США Дональд Трамп обрав мʼякший підхід до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, тоді як від України він постійно потребує поступок. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю американському телеканалу NBC News.

Глава держави вважає, що така стратегія Трампа не обовʼязково повʼязана з особистим ставленням до нього.

"Це більше про відносини між країнами. Але, звісно, президент Трамп вирішив знайти якийсь м’який спосіб діалогу з Путіним. Не знаю, це його тактика", - наголосив український лідер.

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Зеленський додав, що його власний підхід до Путіна є протилежним, оскільки він вважає президента РФ агресором і загарбником.

"Простіше тиснути на нас, а не на Росію, звісно. Це простіше, бо ми під тиском війни з самого початку, - зауважив президент.

Що ще сказав Зеленський

Також президент заявив, що війну в Україні можна закінчити за одну зустріч Трампа, Сі і Путіна. За його словами, світова стабільність залежить від таких великих гравців, і якщо вони не зупиняють Путіна, це означає, що вони в цьому не зацікавлені.

"Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між Росією і цими країнами, це кінець війни", - запевнив глава держави.

Водночас президент назвав великою помилкою спроби великих держав вирішувати майбутнє без участі менших країн. Він наголосив, що якщо Трамп, Сі та Путін вирішуватимуть щось про Україну без неї, це залишиться лише розмовою.

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