Він також висловив переконання, що хороші особисті контакти з керівниками Росії та Китаю є перевагою для Сполучених Штатів і сприяють безпеці країни.

Президент США Дональд Трамп відкинув критику через свої хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав критиків "дурними людьми" та заявив, що особисті контакти з керівниками Росії та Китаю є перевагою для Сполучених Штатів. Про це Трамп сказав 20 листопада під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Журналісти попросили американського президента прокоментувати критику через те, що він назвав Путіна своїм другом. У відповідь Трамп заявив, що не бачить нічого поганого у хороших особистих стосунках із російським лідером.

"У нас дуже чудові стосунки. Це, до речі, позитив. Дурні люди кажуть: "О, це жахливо. Він ладнає з ним". Я ладнаю з Росією. Я ладнаю з Китаєм. Я ладнаю з багатьма людьми. З деякими не ладнаю", – сказав президент США.

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На запитання, чи вважає він Путіна другом саме для Америки, Трамп відповів, що не може говорити від імені всієї країни. Водночас він повторив, що особисто має дуже хороші стосунки з главою Кремля.

Окремо американський президент згадав тристоронню зустріч із Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася під час його візиту до Китаю.

Трамп назвав її першою в історії зустріччю лідерів США, Росії та Китаю в такому форматі. За його словами, він вирушав на переговори з упевненістю, що зможе знайти спільну мову з обома керівниками та владнати розбіжності.

"Ми змогли їх владнати. А потім я зрозумів, наскільки це було важливо. Це була дивовижна подія. США, РФ та Китай. Між нами була така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили", – заявив Трамп.

Саміт в Китаї - що відомо

Нагадаємо, під час візиту Дональда Трампа до Китаю відбулася тристороння зустріч президента США, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Сторони обговорювали міжнародну безпеку та відносини між трьома державами.

Після саміту американський президент зробив низку позитивних заяв в бік кремлівського диктатора Путіна. Зокрема Трамп назвав його "своїм другом". Видання The Times відзначає, що такі загравання Трампа з Путіним не обіцяє нічого доброго Україні та Європі.

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