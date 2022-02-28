У глави європейської дипломатії запитали про запит України на набуття членства в Євросоюзі.

Україна має європейську перспективу, але членство не на порядку денному, оскільки треба побороти агресію Росії.

Про це сказав віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

Зокрема, у глави європейської дипломатії запитали про запит України на отримання членства в Євросоюзі.

"Сьогодні це не на порядку денному, повірте мені. Ми повинні працювати над більш практичними речами. Членство є тим, на що, у будь-якому разі, знадобиться багато років. І ми повинні надати відповідь (російській війні в Україні - УНІАН) у найближчі години. Не у найближчі роки, але у наступні години", - сказав Боррель.

"Україна чітко має європейську перспективу, але тепер ми повинні боротися проти агресії. Світ не може допустити, щоб потужна країна розгромила сусідню країну із застосуванням її воєнних потужностей. Якщо ми дозволимо це, це буде закон джунглів. Це закон сильнішого: "Я сильніший, ніж ти, і я вб'ю тебе. Я застосую мій закон для тебе". Це закон джунглів. І це для нас, Європейців, є екзистенційною загрозою. Ми зробимо усе можливе для того, щоб припинити це", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна просить Євросоюз про невідкладне приєднання за новою спецпроцедурою.

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