Президент впевнений, що Україна це заслужила і що це можливо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна просить Євросоюз про невідкладне приєднання за новою спецпроцедурою.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні.

"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна партнерам за те, що вони поряд з нами.

"Але наша мета - бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних", - зазначив він.

Зеленський впевнений, що це справедливо.

"Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо", - наголосив глава держави.