Україна просить Євросоюз про невідкладне приєднання за новою спецпроцедурою / фото УНІАН, Олександр Синиця
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна просить Євросоюз про невідкладне приєднання за новою спецпроцедурою.
Про це президент повідомив у своєму відеозверненні.
"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою", - сказав він.
Зеленський зазначив, що Україна вдячна партнерам за те, що вони поряд з нами.
"Але наша мета - бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних", - зазначив він.
Зеленський впевнений, що це справедливо.
"Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо", - наголосив глава держави.