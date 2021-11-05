"Слуга народу" має 18% підтримки, "Батьківщина" - 16%, "Опозиційна платформа – За життя" - 16% і "Європейська солідарність" - 15%.

Партія "Слуга народу" утримує лідерство на потенційних виборах до Верховної Ради, але три партії - "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність" - впритул наблизилися до рейтингу підтримки "Слуги народу".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з "Нью імідж Маркетинг Груп".

Як свідчить опитування, партія "Слуга народу" формально утримує перше місце у партійному рейтингу – за неї проголосували б 18% серед тих, хто визначився і піде на вибори (або 13% серед усіх опитаних).

Разом з тим, порівняно з вереснем провладна політична сила втратила п’ять пунктів підтримки серед активного електорату.

Читайте такожЗеленський підписав закон про олігархівЦе дозволило таким політичним силам, як ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність", які несуттєво або майже не збільшили показники своєї підтримки впродовж жовтня, впритул наблизитися до лідера партійних рейтингів, і тепер їх відділяє лише три відсотки різниці.

Так, "Батьківщина" має 16% підтримки серед тих, хто визначився і піде на вибори (або 12% серед усіх опитаних), "Опозиційна платформа – За життя" - 16% з тих, хто визначився і піде на вибори (або 11% серед усіх опитаних), "Європейська солідарність" - 15% (або 11% відповідно).

З усіх інших партій п’ятивідсотковий бар’єр в абсолютних показниках досі долає лише партія Ігора Смешка "Сила і Честь" - 7% підтримки серед тих, хто визначився і піде на вибори (або 5% серед усіх опитаних).

Водночас схильність молоді голосувати за Володимира Зеленського позначається і на найбільшій підтримці серед респондентів віком 18-24 роки його партії: серед них "Слугу народу" своїм вибором називають 23%, і навпаки, серед виборців 55 років і старше підтримка провладної партії у два рази менша –10%. Натомість старше покоління частіше обирає "Опозиційну платформу - За життя" – 16%, що корелює з більшою прихильністю цієї категорії до одного з лідерів партії – Юрія Бойка.

За регіональним розрізом партія "Слуга народу" лише трохи випереджає "Батьківщину" в Центрі країни – 13% до 12%, натомість на Заході вдвічі поступається "Європейській солідарності" - 10% до 21% .

На Сході та Півдні провладна політсила поступається "Опозиційній платформі - За життя" – відповідно 14% проти 25% та 15% до 21%.

Найгірші позиції у "Слуги народу" на Донбасі, де вона поступається "Опозиційній платформі - За життя" в шість разів: 6% до 35%.

Дослідження було проведене серед 2 тис. 400 респондентів у період з 23 жовтня по 2 листопада 2021 року. Опитування проводилося face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитування Lemur. Генеральна сукупність опитування становить 30 млн 842 тис. 531 жителів України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше.

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Автор: Віталій Саєнко