Народна обраниця купила за місяць два авто.

Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька за місяць обзавелася двома дорогими авто. Одна машина для народної обраниці, а ось другу вона подарувала чоловікові.

Дана інформація вказана в деклараціях про суттєві зміни майнового стану від 26 липня та 30 серпня.

Згідно з документом, за місяць у Богуцької з'явився позашляховик Skoda Yeti 2012 року випуску за 248 тисяч гривень та легковик Audi A4 2017 року випуску за 400 тисяч гривень.

У декларації за липень Богуцька вказала, що її чоловік Олесь подарував їй 243 тисячі гривень.

Мабуть, завдяки презенту чоловіка нардеп купила собі автомобіль Audi A4.

При цьому в декларації за 28 серпня зазначено, що Богуцька подарувала своєму чоловікові автомобіль Skoda Yeti.

Як раніше повідомляв УНІАН, журналісти застали народного депутата від Партії "Слуги народу" Єлизавету Богуцьку за переглядом фільму під час засідання Верховної Ради. Народна обраниця взяла смартфон, навушники і включила фільм

Примітно, сусіди Богуцької ніяк не відреагували на її стороннє заняття. Тим часом у сесійній залі кипіла робота, на яку нардеп не звертала жодної уваги.

Автор: Анастасія Горбачова