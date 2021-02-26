Це не перше відсторонення Тупицького від посади указом президента.

Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького ще на один місяць. Два місяці тому Зеленський вже ухвалював аналогічне рішення.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 26 лютого.

"Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю: Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - йдеться у тексті документа.

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Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470).

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Автор: Юрій Годован