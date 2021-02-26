Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького ще на один місяць. Два місяці тому Зеленський вже ухвалював аналогічне рішення.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 26 лютого.
"Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю: Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - йдеться у тексті документа.
Читайте такожЗеленський пообіцяв позбутись "товариша", який блокує роботу Конституційного суду
Конституційна криза в Україні
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- 25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.
- Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.
- Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.
- 15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram