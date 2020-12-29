Також Тупицькому повідомили про підозру за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Про це повідомляє Офіс глави держави.

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"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначається, що рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання прокурорів, підписаного виконувачем обов’язків генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання статті 154 КПК, яка передбачає, що посадові особи, призначені президентом, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент.

"Жодних застережень щодо можливості його розгляду та ухвалення відповідних рішень нами не було встановлено", – зауважив він.

Він також додав, що голові КСУ було повідомлено про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

При цьому представник Зеленського у КСУ Федір Веніславський наголосив, що це рішення є тимчасовим заходом і не означає припинення його повноважень судді.

"Відповідно до статті 154, особа, яку призначив на посаду президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", – пояснив Веніславський.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470). Його направлено на підпис президенту.

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Автор: УНІАН