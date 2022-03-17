Україну відвідав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Туреччина готова розглянути можливість стати одним із гарантів безпеки України в майбутньому.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який відвідав Україну з візитом.

Зокрема, глава української дипломатії поінформував турецького колегу про героїчну оборону України від повномасштабної агресії Російської Федерації. Він наголосив, що завдяки незламному духу президента Володимира Зеленського, Збройних Сил України та всього українського народу наша держава дає гідну відсіч російським загарбникам на всіх фронтах.

Міністр засудив численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні, і наголосив на неминучості відповідальності за них.

Також Кулеба висловив вдячність Чавушоглу за непохитну солідарність Туреччини з Україною, практичну політичну та гуманітарну підтримку, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна хоче завершити війну створенням нової коаліції, яка зможе зупинити Російську Федерацію у майбутньому. Зокрема, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо долучення до нової декларації з безпеки, а після завершення переговорів президент України Володимир Зеленський представить нову концепцію.

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