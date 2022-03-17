Немає повернення до минулого і розмов про "братні народи", запевнив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна після війни створить міцний кордон з Російською Федерацією і більше не буде розмов про "братні народи".

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого є у розпорядженні УНІАН. Зокрема, у нього запитали, як він бачить відносини між Україною та Росією після підписання мирної угоди.

"Я взагалі не бачу. Немає повернення до минулого і розмов про "братні народи". Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і будемо ставитися до Росії так само холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", – наголосив Подоляк.

Ще у нього поцікавились, чи у цьому випадку відносини з Білоруссю також охолоджуються.

"Це більш складна історія. Це зовсім інша країна, ніж Росія. Ми не бачимо жодної агресії чи експансіоністських зусиль з боку Білорусі", – заявив Подоляк.

Водночас, він сказав, що Білорусь зробила величезну помилку, вступивши в союз з Росією.

"Залежить від неї фінансово та енергетично. Згідно з цими союзницькими угодами, вона надала Росії свою територію, звідки запускаються ракети. Ситуація дуже погана, але ми маємо на увазі, що Білорусь є заручником Путіна і не бере активної участі у війні. Це не змінює того факту, що ми будемо пред'являти юридичні претензії Білорусі після закінчення бойових дій. На деталі ми повинні почекати", – заявив Подоляк.

Раніше в Офісі президента говорили, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

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