У Білому домі повідомили, що Байден у Німеччині перебуватиме менше доби.

Під час візиту до Німеччини американський президент Джо Байден буде обговорювати із союзниками війну в Україні та шлях вперед. Ці теми стануть ключовими.

Про це сказав радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки. "Чотири лідери Німеччини, Франції, Великобританії та США зберуться, щоб обговорити два питання: перше, війна в Україні та шлях вперед. Особливо у світлі того, що всі вони особисто поспілкувалися з президентом Зеленським протягом останніх кількох тижнів і почули від нього, як він бачить розвиток подій", – зазначив Салліван.

Крім цього сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході, узгодять шляхи підходу щодо Китаю.

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Раніше у Білому домі повідомили, що Байден у Німеччині перебуватиме менше доби.

Нагадаємо, Байден мав приїхати до Німеччини на засідання у форматі "Рамштайн", минулого тижня, але скасував візит через ураган Мілтон.

Скасований візит Байдена на Рамштайн

8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден не візьме участі у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, яка вперше відбувалася на рівні лідерів держав. Таке рішення було ухвалено через ураган "Мілтон".

У межах "Рамштайн" також було заплановано зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

А 13 жовтня видання Der Spiegel повідомило, що до Німеччини вже 18 жовтня. "Наразі відновлено підготовку до візиту американського президента до Берліна. Однак, замість державного візиту заплановано значно скорочений робочий візит", - написало тоді видання.

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