Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і презентує йому "план перемоги", з яким він уже ознайомив президента США Джо Байдена.
"План перемоги" Зеленського містить чотири пункти: військова допомога Україні, економічні кроки, дипломатичний тиск на Росію і "політичний примус" Москви закінчити війну і сісти за стіл переговорів, пише BILD.
"План перемоги" передбачає стратегію, за допомогою якої Україна та її союзники зможуть змусити Володимира Путіна закінчити війну і сісти за стіл переговорів. Вперше представивши свій план у США, Зеленський тепер збирається ознайомити з ним європейських лідерів. Після Берліна він здійснить офіційні візити до Риму і Парижа", - зазначає видання.
У Німеччині президент України також збирається провести конфіденційні переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Скасування засідання "Рамштайн" - деталі
Шольц і Зеленський мали зустрітися на базі "Рамштайн" у Німеччині в суботу, 12 жовтня. Однак зустріч контактної групи щодо України перенесли, оскільки Байден залишився у США через ураган "Мілтон".