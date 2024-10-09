Раніше через скасування візиту Джо Байдена до Німеччини стало відомо про перенесення дати зустрічі контактної групи щодо України на авіабазі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і презентує йому "план перемоги", з яким він уже ознайомив президента США Джо Байдена.

"План перемоги" Зеленського містить чотири пункти: військова допомога Україні, економічні кроки, дипломатичний тиск на Росію і "політичний примус" Москви закінчити війну і сісти за стіл переговорів, пише BILD.

"План перемоги" передбачає стратегію, за допомогою якої Україна та її союзники зможуть змусити Володимира Путіна закінчити війну і сісти за стіл переговорів. Вперше представивши свій план у США, Зеленський тепер збирається ознайомити з ним європейських лідерів. Після Берліна він здійснить офіційні візити до Риму і Парижа", - зазначає видання.

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У Німеччині президент України також збирається провести конфіденційні переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Скасування засідання "Рамштайн" - деталі

Шольц і Зеленський мали зустрітися на базі "Рамштайн" у Німеччині в суботу, 12 жовтня. Однак зустріч контактної групи щодо України перенесли, оскільки Байден залишився у США через ураган "Мілтон".

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