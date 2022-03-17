Провадження відкрили за нібито заклики до здійснення терактів на території Республіки.

Підконтрольна режиму Лукашенка генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти радника глави ОПУ Олексія Арестовича.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Провадження відкрили за нібито заклики до здійснення терактів на території Республіки.

Зазначається, що 17 березня радник глави ОПУ записав і розмістив в інтернеті відеоролик "з публічними закликами до здійснення актів тероризму і диверсій на об’єктах Білоруської залізничної дороги, здійсненню інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Республіці Білорусь".

Розслідуванням займатиметься Слідчий комітет Білорусі.

Як писав УНІАН, сьогодні Олексій Арестович у соцмережі закликав громадян України влаштувати тотальну "рейкову війну" на окупованих Росією територіях.

"Зрив постачання противника залізницею (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим - Мелітополь. У цьому напрямку противник постачає угруповання, що штурмує Маріуполь", - написав він.

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