24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович закликав українців влаштувати "тотальну рейкову війну" на окупованих територіях.

Про це він написав у Facebook. Арестович зазначив, що в першу чергу це стосується напрямків: Крим - Мелітополь, Крим - Херсон, Валуйки - Куп'янськ, Гомель - Київ (загальний напрямок).

"Зрив постачання противника залізницею (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим - Мелітополь. У цьому напрямку противник постачає угруповання, що штурмує Маріуполь", - написав Арестович.

При цьому він закликає тверезо оцінювати свої сили та можливості, оскільки шляхи сполучення охороняють російські окупанти.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
  • Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.