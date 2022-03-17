Радник керівника офісу президента Олексій Арестович закликав українців влаштувати "тотальну рейкову війну" на окупованих територіях.
Про це він написав у Facebook. Арестович зазначив, що в першу чергу це стосується напрямків: Крим - Мелітополь, Крим - Херсон, Валуйки - Куп'янськ, Гомель - Київ (загальний напрямок).
"Зрив постачання противника залізницею (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим - Мелітополь. У цьому напрямку противник постачає угруповання, що штурмує Маріуполь", - написав Арестович.
При цьому він закликає тверезо оцінювати свої сили та можливості, оскільки шляхи сполучення охороняють російські окупанти.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.