Прокурори дійшли висновку, що народний депутат Михайло Волинець придбав трикімнатну квартиру у Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього близько 3 млн грн.

Суд 12 серпня розгляне позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до народного депутата від "Батьківщини" Михайла Волинця щодо конфіскації елітної квартири.

Як повідомляє прес-служба САП, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті цивільний позов прокурорів про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн грн, що належить народному депутату, та стягнення її в дохід держави.

Засідання призначено на 13:15 12 серпня 2021 року.

Нагадаємо, прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат 9-го скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру у Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн грн, яких не вистачало для такої купівлі, зважаючи на розмір законних доходів депутата.

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У разі доведення прокурором такої різниці, відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних на придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави.

Справа САП проти Волинця: що відомо

Журналісти програми "Схеми" (проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") виявили, що у червні 2020 року Волинець продав двокімнатну квартиру у Києві на Подолі за 4 млн грн й одразу придбав нове житло, з у півтора раза більшою площею в комплексі "Бульвар фонтанів" – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад 7,5 млн грн.

"Схеми" проаналізували декларації про доходи Волинця за 2019 та 2020 роки і виявили, що він не мав коштів на придбання такої квартири.

28 травня 2021 року у САП заявили, що звернулася до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири Волинця та стягнення її в дохід держави.

У коментарі УНІАН Волинець заявив, що звинувачення у купівлі квартири на нібито незадекларовані мільйони є замовними. Депутат стверджував, що купив квартиру в розстрочку.

Автор: Вікторія Токарєва