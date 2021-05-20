Прокурор звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію набутого депутатом необґрунтованого активу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила до суду перший позов про цивільну конфіскацію необґрунтованого активу в сумі понад 1,2 млн гривень у народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Як йдеться в повідомленні прес-служби САП, позов подано сьогодні.

"20 травня виконувач обов’язків начальника п’ятого відділу управління САП Денис Демків звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України IX скликання та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що факт набуття необґрунтованого активу народним депутатом виявили прокурори САП за сприяння НАЗК та НАБУ під час реалізації повноважень, визначених ч. 5 ст. 290 ЦПК України та ч. 3 ст. 23 закону України "Про прокуратуру".

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"Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності. За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 млн 242 тис. 236 грн. Ще 10 тис. грн було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій", - повідомили в прокуратурі.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюють прокурори САП.

Як стало відомо УНІАН із джерел у правоохоронних органах, позов спрямовано на конфіскацію активу народного депутата Киви.

Жомова яма Іллі Киви: що відомо

У липні 2020-го журналісти програми «Наші гроші» розповіли про сумнівний бізнес Іллі Киви, який, за даними декларації, отримує щороку по мільйону гривень від здачі в оренду жомової ями.

За словами авторів розслідування, депутат також не задекларував стометрову квартиру в Києві та авто з винаймом охорони.

Журналісти припустили, що яму Кива використовує для відмивання грошей. Сам Кива спростував інформацію та опублікував відео з діючим підприємством, яке йому належить і яке принесло ті самі 1,2 млн грн доходу.

Денис Бігус виїхав за вказаною адресою в село Заводське Полтавської області й знайшов «підприємство», про який говорив Кива. Ним виявився порослий бур'яном пустир з купою металобрухту.

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Автори: Дмитро Хилюк, Юлія Петриченко