У Бєлгороді (РФ) розміщений табір, в якому тримають російських військових, які відмовляються воювати проти України.

Окупанти мають суттєві кадрові проблеми, а велика кількість військовослужбовців відмовляються виконувати накази командування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив офіцер центру оперативного інформування Міноборони України Леонід Матюхін.

"Збройними силами України завдано ударів) по тиловій інфраструктурі, польовим базам і складам з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих ним територіях України. Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висунення не мали", - зазначив він.

За даними МОУ, в черговий раз фіксуються нерідкі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, в тому числі й релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння і військової техніки.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців Збройних сил РФ виконувати накази командування", - розповів Матюхін.

За наявною інформацією, на території РФ, в місті Білгород, розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури.

"У таборі утримуються російські військові, які після лікування виписані з госпіталів і очікують відправлення в підрозділи. Також в таборі утримують військовослужбовців Збройних сил РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання", - повідомив він.

За словами представника Міноборони, в лавах Збройних сил РФ є "величезна кількість військовослужбовців", які не хочуть воювати проти Збройних сил України, але вони знаходяться в інформаційному вакуумі, тому що не мають телефонів, а всю інформацію отримують тільки від своїх командирів.

"На сході чергова партія заблукалих на навчаннях пройшла денацифікацію на території Донецької області", - зазначив Матюхін.

Так, українські захисники вилучили документи військовослужбовців 21-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї армії Центрального військового округу, 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії Південного округу, а також Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї з міста Пенза.

"Присутність останніх в перших рядах атакуючої піхоти російських фашистських сил говорить про те, що окупанти мають великі кадрові проблеми", - вважає представник МОУ.

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