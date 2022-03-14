Понад 50 приватних авто вже пройшло Бердянськ та рухається в напрям Запоріжжя.

Російські окупанти перестали блокувати роботу "зеленого коридору" для маріупольців. Виїхати з міста вже змогли кілька десятків авто.

Про це повідомив у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Станом на 13:00 маємо фактичне підтвердження де-факто дотримання режиму тиші по напряму гуманітарного коридору для приватного транспорту по маршруту Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш - Бердянськ – Запоріжжя). Станом на зараз понад 50 приватних авто вже пройшло Бердянськ та рухається в напрям Запоріжжя. Станом на зараз проходження блок-постів не викликає проблем", - зазначив Андрющенко.

Він також зазначив, що всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги та допомоги в Запоріжжі.

Також Андрющенко акцентував, що місцева влада не може офіційно гарантувати безпеку по напряму цього коридору.

"Але це єдиний коридор, якім має офіційне погодження і який фактично працює на сьогодні. Саме тому інформуємо про можливість скористатись інформацією в разі самостійного прийняття рішення по евакуації власним транспортом", - додав він.

У мерії Маріуполя пізніше повідомили, що дорогою до міста Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватних авто.

Як повідомляв УНІАН, останні кілька днів Маріуполь залишався повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.

13 березня гуманітарний конвой, який прямував до Маріуполя, знову повернувся до Бердянська.

"До міста продовжить рухатися колона з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами", - зазначали в поліції вранці 14 березня.

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