Наразі є декілька нагальних потреб щодо законопроектів, зазначили в парламенті.

У Верховній Раді України готують "сюрприз" для Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону сказав народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

Відповідаючи на запитання, чи плануються вже наступні засідання парламенту, він повідомив: "Є декілька нагальних потреб щодо законопроектів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все ж таки якесь пакетне голосування".

На уточнення, про що саме йдеться, Чернєв зауважив: "Це буде сюрпризом для Російської Федерації. Це важливі законопроекти".

Він також висловив думку, що як і минулого разу, засідання ВР буде закритим і про ухвалені рішення буде повідомлено постфактум.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначав, що наступне засідання парламенту може бути присвячене економічним питанням.

"Наступний пакет, наступна зустріч, яка може бути у Верховної Ради, вона точно буде присвячена економіці. Тому що багато дуже є зараз питань, які потребують швидкої реакції. А це стосується і певних послаблень для бізнесу, які зроблять можливості працювати", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що над цим зараз працюють уряд та Офіс президента.

"Ми чекаємо зараз цей пакет законів", - додав депутат.

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