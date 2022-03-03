Зокрема, це може стосуватися "певних послаблень для бізнесу".

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що наступне засідання парламенту може бути присвячене економічним питанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Наступний пакет, наступна зустріч, яка може бути Верховної Ради, вона точно буде присвячена економіці. Тому що багато дуже є зараз питань, які потребують швидкої реакції. А це стосується і певних послаблень для бізнесу, які зроблять можливості працювати", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що над цим зараз працюють уряд та Офіс президента.

"Ми чекаємо зараз цей пакет законів", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану.

Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

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