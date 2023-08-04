Зарплати бюджетникам мають бути не вищими ніж воїнів на "нулі".

В парламент внесено законопроект про зупинення на час дії в Україні воєнного стану видатків державного і місцевих бюджетів на не першочергові потреби.

На даний час текст проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного використання коштів у період дії воєнного стану" ( реєстраційний номер 9565) відсутній на офіційному сайті ВР.

"Якщо коротко, то там про те, що перекладати бруківку, стан якої нікому не заважав, зводити розв'язки на мільярди гривень, і стадіони по селах, оновлювати автопарки, літати чартерами з милими емодзі, прибирати аеропорти, якими ніхто не користується, утримувати номенклатурні дачі, обмінюватися листівками, купувати овочерізки в укриття, знімати серіали, їздити не своїм коштом у відрядження і влаштовувати святкування можна буде після перемоги. А поки у нас воєнний стан, видатки з місцевого та державного бюджетів на це будуть зупинені", - написала одна з авторок законопроекту Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

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Також зазначає, що законопроектом передбачено встановити максимум для зарплат всім, хто "отримує кошти за рахунок публічних фінансів - не більше, ніж може отримати воїн на нулі".

Законопроектом передбачено призупинити на час воєнного стану видатки на благоустрій населених пунктів - ремонт покриття шляхів, площ, тротуарів, озеленення, створення місць відпочинку, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, крім випадків, пов'язаних із ліквідацією аварій та усунення наслідків російської агресії.

Також пропонується призупинити видатки на утримання державних резиденцій, дач, будинків відпочинку, що перебувають на балансі органів державної влади, а також утримання інфраструктурних об'єктів, що не використовуються під час війни

Відповідно до законопроекту, мають бути призупинені видатки на придбання транспортних засобів, окрім для ЗСУ, на облаштування укриттів товарами, що не є предметами першої необхідності, на виробництво аудіовізуальних творів, оплату чартерних рейсів, закупівлю вітальних листівок, виготовлення державних нагород (крім тих, якими відзначають службовців Збройних сил України), організацію заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат

Також передбачено, що на час дії воєнного стану максимальний розмір зарплати керівників і працівників державних та комунальних підприємств не може перевищувати 15-ти розмірів мінімальної зарплати, тобто 100 тисяч 500 гривень.

Скандали з закупками під час війни - останні новини

Нещодавно було декілька скандалів з приводу витрачання коштів з бюджетів під час війни. Зокрема, в Дніпровському районі Києва були проведені закупівлі для цивільних укриттів, зокрема, 306 барабанів, дороговартісних овочерізок і сковорідок.

Також київська влада у 2023 році виділила на будівництво Кільцевої дороги, котру ремонтують щороку, 872 мільйони гривень. Ця сума майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків Окружної дороги за попередні п'ять років.

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