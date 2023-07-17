За його словами, в суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення їхніми діями при визначені пріоритетами під час здійснення закупівель.

В парламенті активно обговорюється ідея обмеження на час війни розпорядження бюджетними коштами при закупівлях через бездумні витрати.

Про це зазначив голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія у Telegram, звертаючись до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх осіб, відповідальних за процедури закупівель в Україні, незалежно від політичного забарвлення.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", - наголосив він.

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За його словами, в суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення їхніми діями при визначені пріоритетів під час здійснення закупівель.

"Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту — наші захисники просто шоковані цими новинами", - зазначає він.

Арахамія зазначив, що у Верховній Раді України активно обговорюють ідею обмеження розпорядження цими коштами.

"Але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі", - додав він.

При цьому підкреслив, що цей його пост є "останнім попередженням".

"Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стан", - підкреслив голова фракції "Слуга народу".

Скандали з закупівлями у Києві - деталі

За останні кілька місяців громадськість дізналася про кілька тендерів, які проводять окремі держпідприємства, установи та місцеві органи влади під час широкомасштабної війни, де масштаби "розпилу" бюджетних коштів величезні Серед них найпопулярніший спосіб - дорожні роботи. Зокрема, київська влада у 2023 році виділила на будівництво столичної Кільцевої Дороги, що з року в рік ремонтується, 872 мільйони гривень. Ця сума майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків Окружної дороги за попередні п'ять років (з 2018 по 2022-ий).

В Дніпровському районі Києва були проведені держзакупівлі начебто важливих для цивільних укриттів речей, зокрема, 306 барабанів, дороговартісних овочерізок і сковорідок.