Розслідується кримінальне провадження.

Служба безпеки України вивчає відеозаписи зі зниклим екс-суддею Миколою Чаусом.

Про це повідомив речник спецслужби Артем Дихтяренко в коментарі "Радіо Свобода".

"Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази", – сказав він.

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У СБУ запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено.

Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову в непричетності України до ситуації з викраденням судді.

Згодом журналісти повідомили, що змогли ідентифікувати одного громадянина України, який прибув до Кишинева незадовго до викрадення Чауса за підробленим паспортом на ім'я Едуарда Ставицького. Ймовірно, ним був Андрій Куценко і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців. Розслідувачі зазначають, що чоловік може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

При цьому представник ГУР України в коментарі журналістам категорично заперечував зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.

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Автор: Юрій Годован