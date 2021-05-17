Чаус заявив, що знаходиться в безпеці, вибачився перед дружиною й пообіцяв повернутися на батьківщину.

Колишній український суддя Микола Чаус, якого раніше нібито викрали в Молдові, з'явився у Телеграмі й оприлюднив відео у своєму новоствореному каналі.

Двохвилинний запис опубліковано сьогодні вранці на каналі ChausUA Николай Чаус.

На відео Чаус заявив, що "живий-здоровий і у нього все в порядку". "На даний момент я перебуваю в цілковитій безпеці і добре себе почуваю", - запевнив він.

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За його словами, він не може зараз повідомити, де знаходиться, але переконаний, що на його "викраденні" багато спекулюють.

"В першу чергу, хочу звернутися до своєї дружини. Світлана, пробач мене за те, що тобі і нашим дітям довелося пережити. Але так треба було зробити. Найближчим часом обіцяю - все налагодиться. А ті, хто винен у наших бідах, понесуть заслужене покарання", - заявив екс-суддя.

Чаус також анонсував своє повернення на батьківщину, запевняючи, що спілкуватиметься з правоохоронцями.

"Щодо викрадення хочу сказати, що воно дійсно було, але не зараз, а в 2016 році. Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Спасибі моїм друзям, які допомогли мені уникнути цієї в'язниці і вірної смерті. Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання. У тому числі, які так сильно цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - сказав він.

Примітно, що своє відео Чаус назвав "Привіт, Петре Олексійовичу!". Ймовірно, тим самим він звертається до Петра Порошенка, натякаючи, що володіє інформацією, яка стосується п'ятого президента.

Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову в непричетності України до ситуації з викраденням судді.

Згодом журналісти повідомили, що змогли ідентифікувати одного громадянина України, який прибув до Кишинева незадовго до викрадення Чауса за підробленим паспортом на ім'я Едуарда Ставицького. Ймовірно, ним був Андрій Куценко і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців. Розслідувачі зазначають, що чоловік може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

При цьому представник ГУР України в коментарі журналістам категорично заперечував зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.

СБУ відкрила через викрадення Чауса кримінальну справу.

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Автор: Юрій Годован