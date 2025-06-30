Сибіга підкреслив, що саме почуття безкарності є основною причиною злочинів РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скандальну заяву глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, який запропонував "пробачити Росії все, що відбулося", щоб закінчити війну в Україні.

У дописі в соцмережі Х Сибіга наголосив, що не можна прощати Росії гріхи, адже саме почуття безкарності є основною причиною її злочинів.

"Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його злочин прощається, а не карається. Росія вдарить і по іншій щоці", - заявив Сибіга.

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При цьому глава МЗС України заявив, що "ті, хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви".

Словаччина та Україна

Раніше Бланар заявив, що війна між Україною та Росією не має військового рішення і має бути врегульована "на основі дотримання міжнародного права". Він закликав шукати діалог з Росією, "а може навіть пробачити все, що сталося".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше публічно поскаржився на Зеленського. "Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків", - сказав Фіцо.

Він також заявив, що не підтримає нові санкції проти РФ, поки не будуть виконані його вимоги.

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