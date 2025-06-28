Словацький прем'єр не бачить сенсу у нових особистих зустрічах з українським президентом.

Словаччина вважає корисним для себе членство України в ЄС, але прямий діалог між лідерами країн "не має сенсу" через особисту неприязнь між ними. Про це в ефірі місцевого телебачення заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого цитує видання Aktuality.

"Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків", – сказав Фіцо, зауваживши, що для самої України це теж буде неабияк вигідно.

Разом з тим словацький прем’єр не хоче бачити українського президента Володимира Зеленського через іхній особистий конфлікт. Натомість він готовий розмовляти з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

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"Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", – наголосив Фіцо.

У цьому контексті він вкотре поскаржився на те, що Україна не хоче люб’язно качати російський газ, який уряд Фіцо купує за вигідним курсом.

"Я - прем’єр-міністр Словацької Республіки, і моє завдання — забезпечити та зробити все можливе, щоб ціни на газ у Словаччині не зростали через Україну", — заявив Фіцо, наголосивши, що зупинка газового транзиту стала результатом іраціональної "одержимості Росією" чиновників у Києві та Брюсселі.

Політика Словаччини: останні новини

Як писав УНІАН, днями уряд Словаччини заявив, що не підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії, доки їй не повернуть можливість вільно купувати російський газ.

Також ми розповідали, як нещодавно Роберт Фіцо пригрозив вивести Словаччину з НАТО, якщо від нього вимагатимуть підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Цього домагається президент США Дональд Трамп.

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