У американському місті Г’юстон відкриється Генеральне консульство України.
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.
Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова підписала Угоду на оренду приміщення, де знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа.
"Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин. Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. Г’юстон, штат Техас", - йдеться у повідомленні.
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