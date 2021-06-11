Сьогодні була підписана угода на оренду приміщення.

У американському місті Г’юстон відкриється Генеральне консульство України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова підписала Угоду на оренду приміщення, де знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа.

"Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин. Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. Г’юстон, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська