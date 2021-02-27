Білборд від СБУ в Харкові / фото Суспільне

У Харкові навпроти Генерального консульства Росії розмістили білборд із зображенням тимчасово окупованого півострова Крим.

Про це повідомляє "Суспільне".

Білборд, на якому написано "Крадене", розміщений на перехресті вулиць Максиміліанівської та Політехнічної.

Праворуч на білборді розміщена емблема контррозвідки Служби безпеки України.

Нагадаємо, СБУ вивісила перед російським посольством у Києві білборд з написом "Крим - це Україна".

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Автор: Денис Прядко