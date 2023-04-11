Федір Веніславський запевнив, що Україна та США мають повну довіру.

Представник президента у ВР Федір Веніславський висловив сумнів щодо того, що американські спецслужби прослуховують Володимира Зеленського.

Він стверджує, що говорити про якесь шпигунство за українським керівництвом навряд чи варто, оскільки Україна та США мають повну довіру, пише LIGA.net.

"Думаю, йшлося про обмін інформацією, рішення, які ухвалюються, щоб максимально тісно координувати наші дії. Вони і так зараз на дуже хорошому рівні. Йдеться про витік інформації", - сказав Веніславський.

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Представник президента запевнив, що військове командування розуміє ситуацію на фронті, а рішення ухвалюються з урахуванням максимальної ефективності наступу Сил оборони.

"Не думаю, що це якось вплине на наші дії на лінії фронту. Це черговий прояв російської інформаційної кампанії. Але, як і під час наступальних дій минулого року, я не думаю, що це буде проблемою для нас", - додав він.

Повідомлення про прослуховування розмов Зеленського - деталі

Внаслідок витоку даних Пентагону було оприлюднено документ, який свідчить про те, що США шпигували за президентом України Володимиром Зеленським.

Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Агентство національної безпеки класифікувало звіт як "розвідувальну інформацію, отриману з електронних сигналів і систем зв'язку".

Як повідомляє CNN з посиланням на цей документ, в оточенні Зеленського факт шпигунства дивним не вважають, але розчаровані витоком інформації.