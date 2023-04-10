Нібито під час однієї з розмов президент запропонував відправити безпілотники на місце дислокації окупантів у Ростовській області.

Внаслідок витоку даних Пентагону було оприлюднено документ, який свідчить про те, що США шпигували за президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє CNN з посиланням на цей документ, в оточенні Зеленського факт шпигунства дивним не вважають, але розчаровані витоком інформації.

У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито "запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області" за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко.

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Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Агентство національної безпеки класифікувало звіт як "розвідувальну інформацію, отриману з електронних сигналів і систем зв'язку".

Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

В іншому звіті розвідки йдеться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії "як можливість представити НАТО як агресора, і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме напади значними".

При цьому радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вважає оприлюднені документи неавтентичними, не мають "нічого спільного з реальними планами України" і базуються на "великій кількості вигаданої інформації", поширеної Росією.

Витік секретних документів Пентагону: що відомо

7 квітня у мережі з’явилася секретна інформація Пентагону щодо планування українського контрнаступу. У відкритому доступі опинилися й дані про потреби Збройних Сил України. У ГУР заявили, що панікувати не варто. Велика частина "злитої" інформації була взята з відкритих джерел та містить корисну для Росії дезінформацію.

Водночас американські ЗМІ повідомляють, що Україна змінила свої плани щодо військових операцій через нещодавній "витік" секретних документів Пентагону.

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