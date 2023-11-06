Єрмак наполягає на тому, що Україна "ніколи не буде жити в режимі замороженого конфлікту".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував Захід за "втому від війни".

"Єрмак різко виступив проти ідеї, висловленої минулого тижня прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в розмові з російськими пранкерами, про те, що багато хто втомився від війни в Україні", - повідомляє видання Politico.

"Навіть якщо є люди, які відчувають цю втому, я впевнений, що вони не захочуть прокинутися завтра в світі, де буде менше свободи і менше безпеки, а наслідки цього триватимуть десятиліттями... задумайтеся на хвилинку: якби Великобританія в 1939 році відчула втому від Польщі, або якби США... відчули втому від Британії, існувала б така річ, як Польща сьогодні, Британія чи Європа, якою ми бачимо її зараз? Ми не могли дозволити собі втому ні тоді, ні зараз. Це обов'язково повториться, якщо ці люди з "втомою" перестануть підтримувати Україну", – сказав Єрмак.

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"Глухий кут у контрнаступі, який веде українська армія, призвів до прогнозів про заморожений конфлікт, оскільки Кремль сподівається, що мінлива міжнародна ситуація – із загостренням Близького Сходу і майбутнім роком виборів у США – послабить прихильність Заходу про підтримку вимог Зеленського про допомогу", – пише Politico.

Однак Єрмак наполягає на тому, що Україна "ніколи не буде жити в режимі замороженого конфлікту", і попередив, що скарги на "військову втому" позначаться як на західних державах, так і на Україні.

Говорячи про необхідність підтримувати запаси снарядів та інших боєприпасів через союзників у США та Європі, він визнав, що виникає певний дефіцит.

"Під час війни є великий дефіцит, і я думаю, що в наші дні неможливо покрити 100 відсотків ваших військ або отримати все, що вам потрібно, тому що війна є війна - вам завжди чогось не вистачає. Ось чому ми хочемо збільшити внутрішнє виробництво боєприпасів за підтримки наших союзників", – сказав Єрмак.

При цьому Єрмак категорично заперечує заяви про відправку зброї з України бойовикам ХАМАС.

"Я думаю, що це черговий російський фейк. Чим більше брехня, тим легше людям в неї повірити", – сказав він.

Втома від війни на заході - деталі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні стала жертвою російських пранкерів. Відомі пранкери Вован і Лексус організували телефонну розмову з Мелоні нібито від імені голови Комісії Африканського союзу і змусили поділитися відвертими словами про війну в Україні.

В опублікованому в мережі аудіозаписі розмови прем'єр-міністр Італії заявила російським пранкерам, що європейські лідери хочуть "виходу" з війни в Україні.

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